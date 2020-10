Die Europäische Zentralbank hält inmitten der zweiten Pandemie-Welle und neuen Einschränkungen des Wirtschaftslebens in vielen Ländern an ihrem Kurs der weit geöffneten Geldschleusen fest. Die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag zwar keine großen neuen Hilfsprogramme für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...