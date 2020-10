Berlin (ots) - Donald Trump oder Joe Biden: Am 3. November 2020 entscheiden die Wähler in den USA über den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten.BILD LIVE berichtet über die Wahlnacht am Dienstag ab 18.00 Uhr mit der 12-stündigen Sondersendung "Duell um das Weiße Haus", moderiert von den BILD-Reportern Nele Würzbach und Kai Weise. Bis zum 4. November um 6.00 Uhr morgens werden sie die Entwicklung der Ergebnisse im Gespräch mit Wahlexperten und politischen Persönlichkeiten aus dem Wahlstudio von BILD LIVE im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin begleiten, das wie das originale "Oval Office" im Weißen Haus gestaltet ist. Kommentatoren im Studio sind BILD Chefredakteur Julian Reichelt sowie der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer.Live aus Washington und von den Wahlparties der Republikaner sowie Demokraten zugeschaltet sind die BILD-Reporter Karina Mößbauer, Maximilian Kiewel und Herbert Bauernebel, die im Vorfeld der Wahlen in den USA unterwegs waren und in verschiedenen Reportagen mit den Menschen im Land gesprochen haben.Die aktuellen Zahlen aus den Bundesstaaten werden von BILD-Reporter Moritz Wedel aus dem BILD LIVE Newsstudio präsentiert.Schon im Vorfeld der Wahl sendet BILD LIVE täglich um 18.30 Uhr ein Wahl-Special mit Patricia Platiel und Alexander von Schönburg.BILD LIVE ist bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikationAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4748510