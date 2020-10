Wegen der neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen europäischen Ländern herrscht an den Börsen der Corona-Blues. Auch die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), abhängig von der Konjunkturentwicklung im Dezember weitere Wirtschaftshilfen auf den Weg zu bringen, konnte die Stimmung am Donnerstag nicht heben.

Den vollständigen Artikel lesen ...