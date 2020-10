DJ Carl Zeiss Meditec übertrifft Jahresumsatzprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Carl Zeiss Meditec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 ihre Umsatzprognose übertroffen. Für 2020/21 erwartet Medizintechnikunternehmen aus Jena eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn, der Ausblick bleibe wegen Covid-19-Pandemie aber mit Unsicherheiten behaftet.

In den zwölf Monaten per Ende September stieg der Umsatz auf 1,34 Milliarden Euro. Mitte Juli hatte Carl Zeiss Meditec erstmals eine konkrete Umsatzprognose gewagt und Einnahmen von rund 1,3 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Umsatz liegt damit allerdings um 8,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der operative Gewinn (EBIT) ging auf 177,6 Millionen von 264,7 Millionen Euro zurück, die EBIT-Marge schrumpfte auf 13,3 von 18,1 Prozent. Je Aktie verdiente das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen 1,37 (Vj 1,79) Euro.

Im vierten Quartal gingen die Einnahmen um 14,9 Prozent auf 367,6 Millionen Euro zurück. Das EBIT erreichte 65,7 Millionen nach 80,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, was einer Marge von 17,9 (Vj 18,6) Prozent entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 60 (Vj 57) Cent.

Im laufenden neuen Geschäftsjahr seien weitere Belastungen durch die Corona-Krise nicht ausgeschlossen und in den ersten Monaten dürften Umsatz und EBIT hinter den entsprechenden Vorjahreswerten zurückbleiben, erwartet Carl Zeiss Meditec.

Die vollständigen Geschäftszahlen gibt das Unternehmen am 11. Dezember 2020 bekannt.

