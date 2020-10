Wien (www.fondscheck.de) - Das irische Fondshaus Mediolanum International Funds hat zwei neue Abteilungsleiter: Karoline Keane wurde zur Head of Product Development ernannt, Alberto Nova ist neuer Head of Marketing & Communications, so die Experten von "FONDS professionell".Keane werde für das Management und die Weiterentwicklung der Anlagelösungen des Unternehmens verantwortlich sein und die Produktentwicklung für den zunehmend diversifizierten Kundenstamm verantworten. Keane verfüge über langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von Lösungen für private und institutionelle Anleger. Sie komme von der Man Group, wo sie erst als Head of Client Operations und zuletzt als Direktorin für Produktentwicklung im Bereich Global Sales Product Management tätig gewesen sei. Zuvor sei Keane Vizepräsidentin bei der Citibank Europe gewesen und habe im Bereich Investor Relations bei The Children's Investment Fund gearbeitet. ...

