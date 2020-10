In den vergangenen Wochen haben sich die Anzeichen verdichtet, dass es in Kuba zu einer Währungsreform kommen könnte. Dies berichtet das Online-Portal "Adveniat' in seinem "Blickpunkt Lateinamerika'.Denn in Kuba zirkulieren seit 1994 zwei Währungen nebeneinander: der nationale Peso (CUP) und der konvertible Peso (CUC). Jetzt könnte allerdings die seit 7 Jahren angekündigte Währungszusammenführung bevorstehen.Denn während sich die Hauptstadt Havanna und einige Provinzstädte weiterhin im Corona-Lockdown befinden, haben geleakte Audiomitschnitte und Dokumente, die seit Tagen in den sozialen Netzwerken zirkulieren, die Debatte angefacht.Auch in staatlichen Medien war zuletzt auffallend offensiv über das Thema berichtet worden. Mitte August unterstrichen Experten der Zentralbank in der Tageszeitung Granma unter dem Titel "Währungsvereinigung am Horizont Kubas" die Notwendigkeit der Währungsunion. Zuletzt erklärte Oscar Luis Hung, Präsident der Nationalen Vereinigung der Wirtschaftswissenschaftler und Buchhalter (ANEC), im kubanischen Fernsehen, die geldpolitische Umstrukturierung zur Priorität. Sie sei ein entscheidender Schritt für die Entwicklung des Landes.

Den vollständigen Artikel lesen ...