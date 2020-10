Die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) könnte sich zu "einem normalen Konzern" mit vielen Schulden entwickeln. Die niederländische VEB ("Vereniging van Effectenbezitters"), die eine große Gruppe von Steinhoff-Geschädigten/Investoren in Europa vertritt, einigt sich jetzt auch mit Deloitte über einen Vergleich. Am 09.10.2020 informierte Steinhoff über den aktuellen Stand zur potentiellen Annahme des Vergleichsvorschlags. Und hier gibt es heute Bewegung: Die VEB teilt in einer Presseerklärung mit auch die rechtlcihen Schritte gegen die Wirtschaftsprüfer einzustellen, die seinerzeit ...

