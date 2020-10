NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat LVMH angesichts der Einigung auf eine Übernahme von Tiffany durch den französischen Luxusgüterkonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 455 Euro belassen. Damit ersparten sich beide Luxusgüterhersteller das Waschen schmutziger Wäsche und gegenseitige Vorwürfe in der Öffentlichkeit vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Reputationsschaden für LVMH dürfte rasch vergessen sein, die Franzosen stärkten mit dem Deal ihre schwächeren Geschäftsbereiche./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 05:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 05:10 / ET



ISIN: FR0000121014

