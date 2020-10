Der Social-Media-Riese Facebook wird heute nachbörslich sein Zahlenwerk zum abgelaufenen dritten Quartal vorlegen. Bisher hat das Zuckerberg-Imperium in diesem Jahr in jedem der beiden letzten Quartale die Erwartungen übertroffen. DER AKTIONÄR zeigt, was Analysten diesmal für Q3 erwarten.Laut Bloomberg erwarten die Experten im Q3 ein Umsatzwachstum von rund 12 Prozent auf 19,84 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie bei 2,20 Dollar liegen, was einem Wachstum von rund vier Prozent entspricht.Die ...

