DJ Lagarde stellt umfangreiches EZB-Paket für Dezember in Aussicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat ein umfassendes geldpolitisches Unterstützungsprogramm für Dezember in Aussicht gestellt. "Wenn wir sagen, wir rekalibrieren unsere Instrumente, dann meinen wir alle Instrumente", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung. Die EZB werde herausfinden, was die optimale Art sei, das eine oder andere Instrument einzusetzen. "Wir werden an der Dauer und am Volumen arbeiten und an der Attraktivität", sagte sie. Die zuständigen Stellen seien gerade dabei, genau das zu tun.

Viele Analysten erwarten, dass die EZB im Dezember ihr Pandemiekaufprogramm PEPP aufstocken und verlängern wird. Sie gehen zudem davon aus, dass die EZB entweder den Zins ihrer TLTRO-Refinanzierungsgeschäfte weiter senken und/oder ihren Zinsvorteil über Juni 2021 hinaus verlängern könnte.

October 29, 2020 10:32 ET (14:32 GMT)

