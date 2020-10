Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold hatten wir zwar erst am Montag in den Fokus einer Kommentierung gerückt. Doch die aktuellen Entwicklungen machen ein kurzes Update erforderlich. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold hatten wir zwar erst am Montag in den Fokus einer Kommentierung gerückt. Doch die aktuellen Entwicklungen machen ein kurzes Update erforderlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...