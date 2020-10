SAP wurde am Montag mit knapp 20 % Kursverlust vom Sockel geholt. Es bleibt die teuerste Aktie im DAX, ist aber 30 Mrd. € weniger wert. Ist das schon ein neuer Einstieg? Die Fakten: Das Umsatzziel wird von bisher 27,8 bis 28,5 Mrd. € auf 27,2 bis 27,8 Mrd. € reduziert. Für das Cloudgeschäft reduzieren sich die Ansagen von 8,3 bis 8,7 Mrd. € auf nunmehr 8 bis 8,2 Mrd. €. Der schnellere Umstieg auf Cloud kostet 4-5 Prozentpunkte für die operative Marge und erst ab 2023 soll der Umsatz wieder schneller wachsen und das Ergebnis zweistellig zulegen. Per 2025 rechnet man für diesen Sektor mit 22 Mrd. € und damit 36 Mrd. € für SAP insgesamt. Für das operative Ergebnis errechnen sich 11,5 Mrd. € für den Konzern. Reicht die Korrektur von 20 % aus, um bei diesem Kursabschlag in Position zu gehen?



