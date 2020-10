Bonn (ots) - "Als Tierfilmer muss man auch in einer gewissen Weise Egozentriker sein", sagt der renommierte Tierfilmer Andreas Kieling. Das sei wichtig, um seine Jugendträume, seine Leidenschaft, auch seinen Ehrgeiz durchzusetzen und um erfolgreich zu sein. "Der Preis ist hoch, in der Tat. Wenn Sie mich heute fragen: Würden Sie das nochmal machen? Vielleicht würde ich ein paar Dinge anders machen, aber das war's wert."Der renommierte Dokumentarfilmer und Autor Andreas Kieling spricht in der Sendung "phoenix persönlich" mit Inga Kühn über seine Erfahrungen mit Bären in Alaska, seine Flucht als Jugendlicher aus der DDR und darüber, warum die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland für so viel Streit sorgt.Kielings kalte Welt - Sonntag, 2. November 2020, 10.30 UhrAm Sonntag, den 2. November 2020 zeigt phoenix die bildstarke Dokumentation "Kielings kalte Welt" und sendet anschließend eine Wiederholung des phoenix persönlich mit Andreas Kieling.Mit einem Bildergewitter befeuert "Kielings kalte Welt" die Träume vom Sehnsuchtsort Südpolarmeer. Kieling reist mit einem Expeditionsschiff 5 000 Kilometer von Patagonien vorbei am Kap Horn zu den Falklandinseln, nach Südgeorgien bis ins endlose Weiß der Antarktis. Eindrucksvolle Tieraufnahmen der Polarwelt werden mit historischen Aufnahmen aus der Zeit der Antarktis-Entdecker kombiniert. In "Kielings kalte Welt" veranschaulichen aufwendige 3-D-Grafiken verblüffende Naturphänomene. Eindrucksvolle Highspeed-Aufnahmen, Zeitraffer, Unterwasserbilder, brillante Bilder aus dem Weltraum, Luftaufnahmen und historische Originalaufnahmen von Antarktis-Expeditionen lassen den Zuschauer an Andreas Kielings fantastischer Reise zu den einsamsten und kältesten Orten unseres Planeten teilhaben.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4748704