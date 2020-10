Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BionTech. Der Corona-Impfstoff des Mainzer Biotechnologieunternehmens und seines US-Partners Pfizer könnte einen Medienbericht zufolge noch vor dem konkurrierenden Vakzin von AstraZeneca verfügbar sein. BionTech und Pfizer hatten angekündigt, bei positiven Studienergebnissen den Zulassungsantrag Ende November einzureichen. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus. Die Aktie von BYD hat den zweiten Tag in Folge ein neues Allzeithoch erreicht. Angetrieben wurde die Aktie unter anderem von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Sie empfiehlt das Papier zum Kauf mit einem Kursziel von 179 HKD. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv