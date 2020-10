HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Resultate des Medizintechnikkonzerns deuteten auf eine gewisse ermutigende Erholung der Geschäfte seit den Tiefstständen im Sommer hin, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten Buy-Side-Analysten noch etwas bessere Ergebnisse erwartet. Im Gegensatz zu Sell-Side-Analysten arbeiten Buy-Side-Analysten zumeist für Vermögensverwalter und erstellen ihre Studien oft nur intern./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

