Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US43114K1088 HighPoint Resources Corp. 29.10.2020 US43114K2078 HighPoint Resources Corp. 30.10.2020 Tausch 50:1 7881

US47738D1019 Jianpu Technology Inc. 29.10.2020 US47738D3098 Jianpu Technology Inc. 30.10.2020 Tausch 8:1 7650

VGG4645C1095 Hudson Capital Inc. 29.10.2020 VGG4645C2085 Hudson Capital Inc. 30.10.2020 Tausch 5:1 7650

CA9095802018 United Battery Metals Corp. 29.10.2020 CA9107971090 United Battery Metals Corp. 30.10.2020 Tausch 1:1 7881

UNITED LITHIUM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de