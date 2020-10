Neu-Isenburg (ots) - Lorenz Snack-World ruft vorsorglich Produkte, deren Rezepturen Sesamsamen enthalten, in Deutschland zurück. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum gemäß beigefügter Liste.Alle anderen Produkte von Lorenz Snack-World sind nicht betroffen.Die in den Produkten enthaltenen Sesamsamen können Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten, das als gesundheitsschädlich eingestuft wird und dessen Einsatz und Inverkehrbringen in der Europäischen Union nicht zulässig ist. Als Maßnahme des vorbeugenden Verbraucherschutzes reagiert Lorenz Snack-World mit dem sofortigen Rückruf der potenziell betroffenen Produkte. Die genannten Produkte werden zudem derzeit aus den Handelsfilialen entfernt.Verbraucher*innen, die Produkte mit den im Anhang angeführten und auf der Internetseite www.lorenz-snackworld.de (http://www.lorenz-snackworld.de) veröffentlichten Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, bitten wir, die Produkte nicht zu verzehren. Die Packungen können gegen Ersatz im Einzelhandel, in dem das Produkt gekauft wurde, zurückgegeben oder unfrei (ohne Porto) an folgende Adresse gesendet werden:Lorenz Snack-WorldVerbraucherserviceRathenaustr. 5463263 Neu-Isenburg Bei Rücksendung an Lorenz Snack-World sendet das Unternehmen den betroffenen Verbraucher*innen schnellstmöglich einwandfreie Ersatzprodukte zu. Bei Rückgabe im Einzelhandel erhalten Kunden auch ohne Kassenbon umgehend Ersatz. Im Ermessen des Händlers steht, ob dies durch ein Ersatzprodukt oder eine Kaufpreiserstattung erfolgt.Die Chargennummer ist jeweils auf der Verpackung aufgedruckt. Weitere Informationen erhalten Kund*innen von Lorenz Snack-World unter www.lorenz-snackworld.de (http://www.lorenz-snackworld.de/) oder über den Verbraucherservice:E-Mail: Verbraucherservice@lbsnacks.com (mailto:Verbraucherservice@lbsnacks.com)Telefon Verbraucherservice: 0800 / 1013148Pressekontakt:Lorenz Snack-World Holding GmbHKathrin UrbachRathenaustraße 54, 63263 Neu-IsenburgTelefon: 06102 293-419Kathrin.Urbach@LBSnacks.comwww.lorenz-snackworld.deOriginal-Content von: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67710/4748731