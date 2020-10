Die ökonomischen Spätfolgen der Coronapandemie kann bislang keiner wirklich vorhersagen und so befinden sich die Börsianer in einem gewissen Blindflug. Auf der einen Seite steht die wirtschaftliche Realität und auf der anderen Seite die Geldfluten der Notenbanken. Ist der zweite Lockdown bereits in den Märkten eingepreist? Börsenexperte Dirk...

Den vollständigen Artikel lesen ...