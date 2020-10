Emmen (awp) - Die IT-Logistikfirma Also setzt die Expansionspolitik in Osteuropa fort. Im Rumänien soll demnächst ein neues Drehkreuz für den Vertrieb geschaffen werden. Damit will das Unternehmen, das seit Jahresanfaang in dem südosteuropäischen Land um fast ein Viertel gewachsen ist, der steigenden Nachfrage gerecht werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...