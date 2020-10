Am Donnerstag hat Everfuel das Listing am Merkur-Markt der Osloer Börse vollzogen. Die Abspaltung des Wasserstoff-Spezialisten Nel legte einen schwachen ersten Handelstag auf das Parkett. Investoren, die die neuen Aktien im Rahmen des Börsengangs gezeichnet haben, müssen auf erste Zeichnungsgewinne warten.Mit der Privatplatzierung flossen Everfuel brutto 290 Millionen Norwegische Kronen zu. Die Aktien konnten im Vorfeld des Listings bei 22 Kronen an die Investoren verteilt werden. Am ersten Handelstag ...

