Wien (www.fondscheck.de) - Es hätte deutlich schlimmer kommen können: Per Ende September 2020 liegt das am österreichischen Fondsdomizil veranlagte Volumen trotz COVID-19 Krise nur noch 1,45% unter dem Jahresultimowert von 2019, so die Experten von "e-fundresearch.com".Welche österreichischen Fondsgesellschaften sich in diesem Zeitraum überdurchschnittlich entwickeln würden, und somit wertvolle Marktanteile hätten gewinnen können, habe "e-fundresearch.com" für Anleger in einer Exklusiv-Analyse in Erfahrung bringen können. ...

