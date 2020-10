Über den heutigen Handelstag hinweg rutschte der DAX schwächelnd hin und her, bevor er am frühen Nachmittag etwas Rückenwind aus Frankfurt am Main bekam. Dort hatte die EZB auf ihrer Sitzung zwar keine neuen geldpolitischen Beschlüsse gefasst und den Leitzins unverändert bei 0 % belassen, wo er bereits seit März 2016 steht. Zudem sind vorerst keine weiteren Anleihekäufe geplant. Allerdings gab EZB-Präsidentin Lagarde auf der Pressekonferenz Hinweise auf mögliche neue geldpolitische Stützungsmaßnahmen nach der Neubeurteilung der Konjunkturaussichten im Dezember. "Auf der Grundlage dieser aktualisierten Einschätzung wird der EZB-Rat seine Instrumente der Lage entsprechend neu kalibrieren, um auf die jeweilige Situation zu reagieren', teilte die Notenbank mit.

