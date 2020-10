ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für WPP nach Eckdaten zum dritten Quartal von 600 auf 608 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sei höher als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Werbekonzerns auf das Schlussquartal sei konservativ, berge aber auch viele Ungewissheiten./edh/ck



ISIN: JE00B8KF9B49

