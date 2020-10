Am heutigen Tag publizierte der 1982 gegründete führende Solar- und Biomasse-Kraftwerksbetreiber in Frankreich (incl. französischer Hoheitsbebiete), Italien, Spanien, Brasilien und Mauritius, die in Paris ansässige ALBIOMA (FR0000060402) ihre Umsatzzahlen des 3. Quartals sowie der ersten 9 Monate 2020, die ebenso wie die weiteren Unternehmensankündigungen für das Gesamtjahr klar enttäuschten und die Aktie an der Pariser Börse heute um bis zu - 13 % auf Talfahrt schickten (aktuell / 13.20 Uhr: nur noch - 6,7 % bei 39,65 Euro).Der Konzern wies für das 3. Quartal ein Umsatzminus von - 6 % ggü. dem Vorjahr auf nur 125,8 Mio. Euro aus und verfehlte damit die Analystenkonsensschätzung von 134,0 Mio. Euro deutlich. Auf 9 Monats-Basis erzielte Albioma wenigstens noch einen minimalen Umsatzzuwachs um +1 % gegenüber dem Vorjahr, was belegt, dass sich im 3. Quartal die Geschäftsdynamik hier deutlich abgeschwächt hat.

