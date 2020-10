Halle (ots) - Seit sieben Tagen nun protestieren Frauen für ein Recht, das längst Gesetz war. 430.000 Menschen waren es allein am Mittwoch. Am Donnerstag haben sie es zumindest geschafft, Präsident Andrzej Duda auf ihre Seite zu ziehen. Doch erst wenn das Urteil wieder gekippt wird, können wir aufatmen. Denn die rückwärtsgewandte Entwicklung betrifft nicht nur unser Nachbarland Polen, sie ist global zu beobachten. Nationalkonservative Politik wie die von US-Präsident Donald Trump, der PiS oder auch der AfD sollte die Gesellschaft genau analysieren. Häufig wird versucht, über jahrzehntelang erkämpfte Frauenrechte einzuschränken - zunächst hinter vorgehaltener Hand, später als Machtinhaber dafür um so offener.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4748805

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de