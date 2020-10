Cognite Data Fusion auf Microsoft Azure bedeutet, dass Industrieunternehmen jetzt KI-Dienste nutzen können, um alle ihre OT- und IT-Daten kontextbezogen anzureichern, zu verschmelzen und zu operationalisieren

Cognite kündigte an, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um die umfassende digitale Transformation der Schwerindustrie voranzutreiben. Die "Cognite Data Fusion"-Plattform, die auf Microsoft Azure gehostet wird, wird industrielle Datenoperationen und OT/IT-Datenkontextualisierung für die Entwicklung hybrider KI liefern, wobei menschliche und künstliche Intelligenz kombiniert werden, um gemeinsam überlegene Ergebnisse zu erzielen und eine schnellere Time-to-Value zu schaffen.

Diese Zusammenarbeit baut auf dem gemeinsamen Ziel auf, Transformation durch Digitalisierung zu schaffen, wie das jüngste Engagement von Microsoft für das Center for Fourth Industrial Revolution for the Ocean (C4IR) und die Ocean Data Platform (ODP), die ebenfalls auf Cognite-Technologie basiert, zeigt. Die ODP ist die offene und kollaborative Plattform, die sich die Kraft der Datenbefreiung und Kontextualisierung zunutze macht und Daten, Menschen und Technologie für einen gesunden Ozean verbindet und auf Cognite Data Fusion basiert. Die ODP ist ein Eckpfeiler von Microsofts Verpflichtung zur Nachhaltigkeit im Bereich Wasser. Beide Unternehmen engagieren sich für technologiebasierte Systeme zur Verbesserung der Gesundheit der Ozeane.

Cognite Data Fusion, die Software, die von Industriekunden für datengesteuerte Operationen verwendet wird und es ihnen ermöglicht, die Produktion zu steigern, Abfall zu reduzieren und ihre Betriebe nachhaltiger zu gestalten, wird jetzt auf Microsoft Azure gehostet und erstellt ein offenes, einheitliches, aktualisiertes industrielles Echtzeit-Datenmodell, auf das Menschen und Anwendungen für maschinelles Lernen leicht zugreifen können.

"Die Zusammenarbeit mit Microsoft ist eine natürliche Kombination, da wir beide einem Ökosystem datengesteuerter Innovation und Nachhaltigkeit verpflichtet sind", sagt John Markus Lervik, CEO. "Cognite Data Fusion auf Microsoft Azure bietet uns eine fantastische Gelegenheit, einen sicheren und maßstabsgetreuen Mehrwert zu schaffen, indem wir jede unserer Stärken ausspielen."

Casey McGee, Vice President Global ISV Sales, Microsoft, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cognite als Teil unseres Engagements für C4IR und ODP. Durch Microsoft Azure, kombiniert mit Cognite Data Fusion, können Kunden ihre Betriebsabläufe und Entscheidungsfindung verbessern und so den ROI ihres strategisch wichtigsten Kapitals, ihrer gereinigten Daten, in vollem Umfang nutzen."

Über Cognite

Cognite ist ein globales industrielles Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das die umfassende digitale Transformation von Industrien im Bereich der Schwerindustrie auf der ganzen Welt unterstützt. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Cognite Data Fusion (CDF), befähigt Unternehmen mit kontextualisierten OT/IT-Daten, Industrieanwendungen voranzutreiben, die zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz führen und die Umsätze ankurbeln. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter @CogniteData oder bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

