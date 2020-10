Mit dem Wandel zur Elektromobilität und zu anderen alternativen Antriebsformen sind viele heimische Automobilzulieferer stark unter wirtschaftlichen Druck geraten. Hierbei sind insbesondere die Firmen betroffen, die nicht überwiegend Bauteile für die Karosserie, sondern vielmehr für Verbrennungsmotoren produzieren. Die in Dettingen an der Erms (nähe Reutlingen) ansässige ElringKlinger AG bekam diesen technologischen Wandel ebenfalls stark zu spüren. Zwischen den Jahren 2017 und 2019 musste der Konzern einen Nettogewinnrückgang von 70 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro hinnehmen. Für dieses Jahr erwarten die Analysten im Konsens sogar, dass nach Steuern ein Verlust von 16 Mio. Euro geschrieben wird.In den vergangenen Jahren zeigte sich die Aktionärsbasis durch den sich abzeichnenden technologischen Wandel sowie durch die rückläufige Gewinnentwicklung stark verunsichert. Wurde die ElringKlinger-Aktie Anfang 2015 zeitweise noch oberhalb der Marke von 30 Euro gehandelt, so fiel der Titel am 16. März 2020 in der Spitze bis auf 3,415 Euro zurück. Mittlerweile hat ElringKlinger aber die Zeichen der Zeit eindeutig erkannt und arbeitet unter Hochdruck an der Entwicklung und Vermarktung seiner Brennstoffzellentechnologie. Dies stimmte die Anleger optimistisch und führte dazu, dass sich der Aktienkurs von seinen diesjährigen Tiefstständen wieder mehr als verdoppeln konnte.

