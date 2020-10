Die Foto-App Snap hatte mit spektakulären Q3-Zahlen vorgelegt, am Donnerstag würde Twitter folgen - so jedenfalls das Kalkül der Anleger, die die Aktie im Präsenzhandel um 8 Prozent in die Höhe trieben. Nachbörslich meldete der Kurznachrichtendienst tatsächlich Top-Ergebnisse, ein Wert hingegen enttäuschte - und das Papier stürzte zweistellig ab.Twitter meldete für Q3 einen Gewinn je Aktie von 0,19 Dollar (erw.: 0,05 Dollar) und einen Umsatz von 936 Millionen Dollar (erw.: 773 Mio.). Die Aktie brach ...

