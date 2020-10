Ein Tor zu den atemberaubendsten Anwesen und Zielen der Welt macht Privatreisen einfacher

LONDON, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da Privatsphäre und Sicherheit für Reisende weltweit immer wichtiger werden12, öffnet VistaJet, das erste und einzige globale Geschäftsflugverkehrsunternehmen, mit Private World sein exklusives Verzeichnis bevorzugter Partner, Hotels, Residenzen, Privatinseln, Yachten und Skigebiete auf der ganzen Welt. VistaJet Private World ist das weltweite Programm für Privatreisen - ein Service, mit dem Sie sich auf allen Kontinenten wie zu Hause fühlen können.



Die Haltung zum Reisen verändert sich gerade. Familien und Unternehmen möchten wieder reisen, auch bevor ein COVID-19-Impfstoff in großem Maßstab erhältlich ist3. Für 79 % der besonders wohlhabenden Privatkunden ist der Preis bei einer Reisebuchung der am wenigsten wichtige Faktor4. Sie sind daher aktuell eher geneigt als zuvor, mit dem Privatjet zu reisen5, da dies für sie eine sicherere und zuverlässigere Fluglösung darstellt. Allerdings ist die Komplexität einer Buchung am Zielort für die meisten Reisenden bis heute ein Problem.

Private World bietet Gastfreundschaft im wahrsten Sinne des Wortes, indem es allen Mitgliedern die Vorteile eines integrierten Teams bietet, das bereit ist, sie bei jedem Schritt zu unterstützen - egal, ob sie auf Geschäftsreise sind, die Welt erkunden oder sich entspannen wollen. VistaJet-Mitglieder sind eine einzigartige Gemeinschaft aus globalen Wirtschaftsführern, Unternehmern, Visionären, Gründern, Würdenträgern, Königshäusern und Familien. Private World bietet ihnen bequemen Zugang zu Suiten, historischen Anwesen, privaten Rückzugsorten, Yachten und Pisten - durch den einfachsten Tür-zu-Tür-Service ohne Check-in, Privatsphäre garantiert und mit einer Vielzahl persönlicher Dienstleistungen, um ihre Reise so einfach wie möglich zu gestalten.

Private World hat unglaubliche Partner, wenn es um Suiten, Inseln, Pisten, Anwesen und Yachten geht. Von den besten Suiten in den Städten, in denen VistaJet-Kunden geschäftlich am meisten unterwegs sind - London, New York, Hongkong, Los Angeles, Dubai, Mailand, Nizza, Peking, Schanghai und Moskau - über die gefragtesten See- und Gebirgsresorts - Courchevel, Malediven, Bahamas, Aspen, Fidschi - bis hin zu ungewöhnlichen Ziele, wenn Sie unter dem Radar reisen möchten. Dabei sind vollständige Buyouts eine neue beliebte Kategorie für Privatreisen und umfassen Landgüter, Inseln und Yachten, um absolute Privatsphäre zu garantieren.

Darüber hinaus bietet es das reibungsloseste Tür-zu-Tür-Erlebnis und wird von den renommiertesten Marken im Gastgewerbe organisiert und bereitgestellt. Das VistaJet Private Office bearbeitet jede Anfrage persönlich, stellt den Mitgliedern die besten Partner vor und beginnt mit der Erstellung ihres privaten Reiseerlebnisses. Dabei wird alles auf ihre Vorlieben zugeschnitten, noch bevor sie das Haus verlassen und in ihren Privatjet einsteigen. Zum ersten Mal wartet der Concierge am Zielort auf Sie - und nur auf Sie. Nach einem einzigartigen Flug setzen die Mitglieder ihre Reise mit einer persönlichen Begrüßung durch den Geschäftsführer fort. Sie erhalten schnellen Zugang zu ihrer Unterkunft ohne Check-in und alle bevorzugten Dienstleistungen stehen bereits bereit.

Mit anfangs über 50 Partnern und Immobilien und einer kontinuierlichen Erweiterung auf zusätzliche Standorte auf der ganzen Welt bietet das VistaJet Private World-Portal auf vistajet.com/privateworldein vollständiges Leistungsportfolio ausschließlich für Mitglieder. Kategorien wie VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate und VistaJet-to-Island erleichtern das Durchsuchen der Inhalte. Eine intuitive Suchfunktion hilft beim bequemen Navigieren durch die Optionen. Als Inspiration für unsere Kunden werden regelmäßig neue Ideen auf Instagram gepostet: @VistaJetWorld.

Bei der Vorstellung des neuen Programms kommentiert Matteo Atti, EVP of Marketing and Innovation bei VistaJet: "Private World markiert den Beginn eines radikalen Wandels im obersten Segment der Reisebranche. Eine Änderung des Geschäftsmodells, das nicht vom Buchungsvolumen bestimmt wird, sondern von Qualität, Vertrauen und gemeinsamen Werten. Unsere Auswahl an Partnern ist inspiriert von dem Wunsch, das hohe Know-how der besten Services im Gastgewerbe zu schützen, zu bewahren und zu fördern. Wir arbeiten jeden Tag daran, sicherzustellen, dass Kunden auf das Beste zugreifen können, was die Welt zu bieten hat. Unsere Mitglieder wissen, dass sie, wenn sie die VistaJet Private World betreten, einen Ort der Ruhe, Sicherheit und Exzellenz gefunden haben."

Als Inspiration umfasst die Sammlung von Empfehlungen aus der VistaJet Private World unter anderem:

VistaJet-to-Suite

mit The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group und Rosewood Hotels & Resorts - bereitgestellt durch Quintessential Travel

VistaJet-Mitglieder können über unseren preisgekrönten Reservierungspartner Quintessentially Travel reibungslos die besten Suiten und Zimmer in weltweit führenden Hotels anfragen.

The Peninsula Hotels ist ein Synonym für erstklassigen Service und Stil in einigen der aufregendsten Städte der Welt. The Peninsula Beverly Hills liegt inmitten üppiger tropischer Gärten im Herzen des Goldenen Dreiecks, nur wenige Gehminuten von Century City und dem legendären Rodeo Drive entfernt. The Peninsula Shanghai öffnet seine Türen am historischen Bund, erinnert an den Glamour des Shanghai der 1920er Jahre und ist ein Leuchtfeuer luxuriöser Gastfreundschaft an der legendären Uferpromenade der Stadt - The Peninsula Suite bietet einen atemberaubenden Blick nach Pudong über den Fluss Huangpu. The Peninsula Beijing setzt als erstklassiges All-Suite-Hotel spektakuläre Maßstäbe und zeigt zeitlose chinesische Kunst und Raffinesse, nur wenige Schritte von den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und nur wenige Gehminuten von der Verbotenen Stadt entfernt.

Das Hotel Bel-Air von Dorchester Collection ist ein zeitloses, legendäres Anwesen in Los Angeles, das eine Schutzkultur für die mächtigsten Menschen der Welt aufrechterhält und unter größter Sorgfalt des Teams völlige Diskretion gewährleistet. Das engagierte Team des englischen Anwesens von Coworth Park, einem Hotel, das in einem 240 Hektar großen, atemberaubenden Park in Berkshire liegt, bietet einen hochgradig persönlichen Service.

Das Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach befindet sich an einem langen Privatstrand mit der unverwechselbaren Skyline von Dubai als Kulisse. Mit 10 der berühmtesten Restaurants und Lounges der Stadt ist es ein Reiseziel für sich.

The House Collective by Swire Hotels ist eine Gruppe sehr individueller Hotels für Reisende, die eine andere, intime und personalisierte Erfahrung suchen. The Opposite House in Peking ist ein markanter Ort dramatischer Kontraste und eindrucksvoller Kunst, der vom Architekten Kengo Kuma entworfen wurde, um kühne moderne Sensibilität mit chinesischen Traditionen zu verbinden. The Temple House in Chengdu, entworfen von Make Architects, kombiniert modernes Design mit traditionellen Chengdu-Architekturelementen - sein Eingang befindet sich in einem wunderschön restaurierten, einhundert Jahre alten chinesischen Innenhof, der erstmals in der Qing-Dynastie erbaut wurde. Mit den größten Entry-Level-Zimmern in Hongkong strahlt The Upper House unaufdringlichen Luxus und Ruhe aus - die Gäste können auf dem Zimmer einchecken und den Rund-um-die-Uhr-Service genießen. The Middle House im Herzen von Shanghai strahlt ein Gefühl ausgewogener Einfachheit aus, während die Zimmer mit Blick auf die Stadt dazu inspirieren, alles zu genießen, was Shanghai zu bieten hat.

Die Maybourne Group präsentiert zwei Grand-Dame-Immobilien im Zentrum von London. The Connaught lässt Sie feine Künste, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants und stimmungsvolle Mayfair-Bars genießen, während das private Stadthaus The Mews den Gästen exquisite Gastfreundschaft bietet und Ihnen die Schlüssel zu Ihrer eigenen Haustür gibt. Im pulsierenden Herzen der Stadt und doch wie in einer anderen Welt, bietet The Berkeley Blick auf den Hyde Park, Belgravia und darüber hinaus mit einem Service, der ein Lächeln auf die Lippen zaubert - alles an diesem Hotel ist erfrischend anders.

Zu den Highlights von Rosewood Hotels & Resorts gehören Rosewood Baha Mar - ein Zufluchtsort voller Exklusivität mit Suiten und Villen am Meer auf dem wunderschönen weißen Sand von Nassaus Cable Beach auf den Bahamas, umgeben von ruhigem Wasser und unzähligen unbewohnten Inseln. Im UNESCO-geschützten Val d'Orcia in der Weinregion Montalcino gelegen bietet das Rosewood Castiglion del Bosco liebevoll restaurierte Villen, die aus Bauernhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert erschaffen wurden, alles auf einem 5.000 Hektar großen privaten Landgut mit beheizten Infinity-Pools, Terrassen und Gärten mit Blick auf die wunderschöne toskanische Landschaft. Über Victoria Harbour schwebend beherbergt das Palisander Hong Kong den ersten städtischen Außenposten von Asaya, Rosewoods integratives Wellness-Konzept und perfekt detaillierte Innenräume.

VistaJet-to-Island

mit Velaa Private Island, Virgin Limited Edition und Laucala Private Island

Geboren aus dem Traum, den ultimativen Luxus-Rückzugsort der Welt zu schaffen, ermöglicht VelaaPrivate Island es dem Indischen Ozean, im Mittelpunkt zu stehen. Private Moments, von Picknicks auf einsamen Inseln bis hin zu Weinproben und unbegrenzten Aktivitäten, können in Ruhe genossen werden, von einer Runde in der Velaa Golf Academy, die von Ryder Cup-Kapitän José María Olazábal entworfen wurde, bis zum einzigen Schneeraum der Malediven im Velaa Spa.

Virgin Limited Editions Necker Island ist die Definition einer Luxusinsel, aber es geht nicht nur um hervorragendes Essen, die neuesten Aktivitäten und die besten Einrichtungen - es geht um das Gefühl, nach Hause zu kommen. Inmitten des türkisfarbenen und mit Korallenriffen angereicherten Wassers der Britischen Jungferninseln, einer atemberaubenden und unberührten Gegend der Karibik, steht es exklusiv zur Verfügung und bietet 20 Zimmer für bis zu 40 Gäste. Zu den Aktivitäten gehören zwei Tennisplätze, Kitesurfen, Wakeboarden, Wasserski, Inselwanderungen, Yoga, Pilates, Schnorcheln und Paddeln. Mit über 200 Flamingos, 60 Lemuren, Riesenschildkröten und Leguanen gibt es eine einzigartige Tierwelt.

Mit fast 3.500 Hektar ist LaucalaPrivate Island ein Zufluchtsort im Südpazifik, der regenwaldreiche Landschaften, weiße Sandstrände und nachhaltiges Resortleben vereint. 25 Villen liegen auf einer ehemaligen Kokosnussplantage inmitten sich wiegender Palmen mit privatem Meerblick. Neben einem 18-Loch-72-Par-Championship-Golfplatz sorgen eine Vielzahl von Wassersportarten und Reiten am Strand dafür, dass alle Interessen berücksichtigt werden. Laucala ist nur über einen eigenen Privatjet erreichbar und bietet ultimative Privatsphäre am Rande des Pazifiks.

VistaJet-to-Slopes

mit Auberge Resorts Collection, Caldera House und The Collection

Die Auberge Resorts Collection schafft unvergessliche Erlebnisse an berühmten Reisezielen. Das Portfolio umfasst ganzjährige Abenteuer in Colorado im Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection. Das zeitlose Anwesen ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1889 ein modernes Wahrzeichen von Aspen. Es zeichnet sich durch eine unverwechselbare Seele, luxuriöse Unterkünfte und westliche Authentizität aus, die ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis garantieren. Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection in Telluride ist ein Basislager für Abenteuer - eingebettet am Ende eines üppigen Box-Canyons, in der rote Felsen vom Boden aufsteigen und die schneebedeckten Gipfel der San Juan Mountains majestätisch vor ihnen aufragen, haben die Gäste direkten Zugang zu den Pisten.

Caldera House setzt einen neuen Standard mit Ski-In- und Ski-Out-Komfort in den berühmten Nationalparks und ist das neueste Refugium von Jackson Hole, nur wenige Schritte von der legendären Straßenbahn im Berg entfernt. Es bietet seinen Gästen durch seine acht weitläufigen Suiten die Privatsphäre einer Residenz mit allen Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hotels. Und wenn Sie maßgeschneiderte Erlebnisse arrangieren möchten, ist der Concierge der beste in der Stadt.

L'Empyrée 1850 von The Collection ist eine außergewöhnliche 250 m² große Maisonette-Penthouse-Wohnung im Herzen von Courchevel. Das Penthouse befindet sich am Rande der von Bäumen gesäumten Bellecôte-Piste und ist weniger als eine Minute zu Fuß von vielen der besten Bars, Restaurants, Spas und Einzelhandelsgeschäften des Resorts entfernt.

VistaJet-to-Yacht

mit Camper & Nicholsons

Camper & Nicholsons ist einer der angesehensten Namen im Segelsport seit 1782 und steht für die bekanntesten und bahnbrechendsten Yachten der Welt. Zu den Favoriten von VistaJet gehört die Ocean Smaragd in Thailand - vom angesehenen britischen Architekten Lord Norman Foster entworfen und 2019 umgebaut. Die markante 41,3 m lange Silhouette umfasst einen Salon mit raumhohen Panoramafenstern, fünf Suiten für bis zu 10 Gäste, eine Spielstation und zwei Köche, ein französischer Gourmetkoch und der andere aus Thailand. Die Blush bietet in der Karibik eine hervorragende Segelleistung in Verbindung mit einer geräumigen Flybridge für bis zu 10 Gäste. Die Bella auf den Bahamas ist eine 45 Meter lange Feadship-Motoryacht mit schlanken Linien und idyllischen Außenbereichen auf vier Decks und unglaublichen Merkmalen in ihrem gesamten Innenraum, wie die Master-Kabine mit Vollbalken und 180-Grad-Blick.

VistaJet-to-Estate

mit The Lauren Berger Collection und The Collection

Die Lauren Berger Collection bietet komplett private Immobilienmietgelegenheiten für Geschäfts- oder Urlaubsreisen, von den USA und Kanada bis in die Antarktis und fast überall dazwischen, einschließlich Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Brush Creek in Wyoming ist ein preisgekröntes authentisches Ranch-Resort mit 600 Hektar privatem Gebirge und beeindruckender Aussicht, das den wahren amerikanischen Westen zeigt. Townhouse Edward auf der Upper East Side von New York ist ein neu renoviertes siebenstöckiges Stadthaus in einem historischen Gebäude mit 11 Schlafzimmern, 11 Bädern und drei Gästetoiletten, die nach Belieben der Gäste als Einheit kombiniert werden können. Casa Palapa an der mexikanischen Riviera-Maya ist ein Öko-Haus am Strand mit einem flussartigen Pool und traditionellen offenen Wänden, die die karibische Brise mit Blick auf den Strand und den unberührten Palmen-Dschungel dahinter einladen. Isola Santa Cristina ist ein exquisiter historischer Rückzugsort auf einer privaten Insel, nur 30 Minuten von Venedig entfernt. Pfauen und Fasane durchstreifen den Aprikosengarten und den Bio-Weinberg. Die unvergessliche Terrasse bietet einen herrlichen Blick auf die umliegende Lagune von Venedig.

The Collection kombiniert Wahrzeichen und Statement-Villen, Privathäuser und Wohnhotels in den weltweit beliebtesten Rückzugs- und Stadtzielen, darunter Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, London, Paris und New York. VistaJet empfiehlt Villa Wake Up - an einem der malerischsten Orte auf St. Barths mit atemberaubendem Meerblick und direktem Zugang zum Flamands Beach. Ein engagiertes Team aus einem erfahrenen Butler, einem Privatkoch und einer Haushälterin sorgt auf einer Fläche von mehr als 1.650 Quadratmetern dafür, dass sich die Gäste vollkommen entspannen können.

