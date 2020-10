Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 30. Oktober 2020

Partners Group und UBS führen neue Privatmarktlösung für Vermögensverwaltungskunden ein

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat in Zusammenarbeit mit UBS, die führende globale Vermögensverwalterin und Schweizer Bank, eine Reihe langfristiger Investitionsprogramme lanciert, die den Zugang zu Privatmärkten für Vermögensverwaltungskunden von UBS erleichtern.

Die Initiative wird Vermögensverwaltungskunden in der Schweiz und in ausgewählten anderen Märkten Europas und Asiens Zugang zu direkten Private-Equity-Anlagen von Partners Group sowie zu Co-Investitionen in bestimmte Anlagen von Partners Group, welche von UBS vorausgewählt werden, eröffnen. Die neue Lösung ist skalierbar und strebt im Laufe der Zeit eine jährliche Investitionskapazität von USD 1-3 Mrd. an.

Urs Wietlisbach, Mitgründer und Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group, erklärt hierzu: "Dieses Programm eröffnet den Vermögensverwaltungskunden von UBS Privatmarktangebote auf dem gleichen Niveau, wie sie die Partners Group institutionellen Anlegern anbietet, zu denen einige der weltweit führenden Staatsfonds gehören. Wir freuen uns ausserordentlich, bei dieser Initiative mit UBS zusammenarbeiten zu können. Mit diesem Projekt bauen wir auf der jahrelangen Kooperation unserer Unternehmen auf."

Sergio Ermotti, Group Chief Executive Officer von UBS, kommentiert: "UBS und Partners Group sind beide weltweit führende Schweizer Investmentmanager, die einzigartige, auf die Anforderungen der Anleger zugeschnittene Lösungen bieten. Wir freuen uns, unsere Beziehung zur Partners Group weiter ausbauen und unser führendes Angebot in diesem Bereich erweitern zu können."

Iqbal Khan, Co-President von UBS Global Wealth Management, und Tom Naratil, Co-President von UBS Global Wealth Management und President of UBS Americas, fügen hinzu: "Durch die Zusammenarbeit mit Partners Group und der Nutzung der Reichweite und der Expertise unserer beiden Unternehmen, gewähren wir den UBS Kunden einen einzigartigen und effizienten Zugang zu einigen der besten Privatmarktanlagen."

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über USD 135 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 96 Mrd. zum 30. Juni 2020 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Über UBS

UBS bietet Finanzberatung und Finanzlösungen für wohlhabende, institutionelle Kunden und Firmenkunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz an. Im Mittelpunkt der Strategie von UBS stehen unser führendes globales Vermögensverwaltungsgeschäft und unsere erstklassige Universalbank in der Schweiz, verstärkt durch das Asset Management und die Investment Bank. Im Fokus der Bank stehen Unternehmen mit solider Wettbewerbsposition an ihren Zielmärkten, die kapitaleffizient arbeiten und langfristig attraktive strukturelle Wachstums- oder Renditeaussichten bieten.

UBS ist an allen wichtigen Finanzzentren weltweit vertreten. Sie hat Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Regionen. Etwa 30 % ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in Nord- und Südamerika tätig, 31 % in der Schweiz, 19 % in anderen Ländern Europas, im Nahen Osten und in Afrika, und 20 % arbeiten in der Region Asien/Pazifik. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit über 68 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange und der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

