Der britische-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell hat gestern seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Dabei sorgte der Vorstand für eine kleine Überraschung bei der Dividende. Mit dem Kurs ging es bergauf. Geht es nach den Analysten, so hat die Shell-Aktie noch weitaus mehr Aufwärtspotenzial. So hat das Analysehaus RBC die Einstufung für die B-Aktie von Shell zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2.000 Britische Pence (umgerechnet 22,13 Euro) belassen, was ...

