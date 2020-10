DJ Vermietung von 65 geförderten und günstigen Wohnungen im mittelbayrischen Schwandorf beginnt - Dank Zuschüssen des Landes nur 4,90 bis 6,90 Euro Miete pro Quadratmeter - Lage nahe der Innenstadt

Schwandorf/Erlangen (pts005/30.10.2020/07:15) - In Schwandorf verbessert sich das Wohnangebot im Herbst deutlich. In der Ettmannsdorfer Straße 57 wird der Immobilien-Projektentwickler GBI die drei- bis fünf-geschossige Wohnanlage in wenigen Wochen fertigstellen, die Vermietung der 65 Einheiten mit zwei bis vier Zimmern hat bereits begonnen. Künftige Mieter zahlen an der Ecke zur Narisker Straße dank der finanziellen Förderung durch das Land Bayern ohne Nebenkosten zwischen 4,90 Euro und 6,90 Euro pro Quadratmeter, je nach Einkommen und Familienstand.

Alle Angebote für die 42 bis 105 Quadratmeter großen Wohnungen liegen damit deutlich unter den durchschnittlich rund 8,30 Euro pro Quadratmeter, die laut einer Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts in frei finanzierten Objekten der Stadt durchschnittlich verlangt werden. "Gerade in Schwandorf ist dieses zusätzliche Angebot mit günstigen Mieten deshalb extrem wichtig", berichtet Julia Heilmann, Leiterin der Projektakquise bei der GBI: "Denn hier gab bisher kaum geförderte Angebote. 2018 fielen darunter weniger als ein Prozent des gesamten Wohnungsbestandes." Gleichzeitig stiegen die Nachfrage und die Mieten am freien Markt, seit 2007 laut MMI um rund 40 Prozent. Dafür sorgte unter anderem die Zunahme der Zahl der Beschäftigten in der Stadt um mehr als 10 Prozent seit 2013.

"An den ersten Anfragen merken wir ein besonderes Interesse junger Familien", berichtet Christoph Theimer, bei der GBI Wohnungsbau zuständig für die Vermietung in Schwandorf: "Insgesamt wird es eine gute Mischung zwischen Jung und Alt, Singles und Familien geben, weil unterschiedliche Wohnungstypen zur Verfügung stehen." Besonders auf Familien zugeschnitten ist dabei der Spielplatz, der direkt an der Wohnanlage entsteht, ebenso die Fahrrad- und Kinderwagenabstellmöglichkeiten im Erdgeschoss. Senioren hingegen werden besonders auf die ebenfalls berücksichtigte Barrierefreiheit aller Einheiten Wert legen. Dazu gehören der Verzicht auf Stolperfallen, ebenerdige Duschen, Aufzüge oder großzügige Flure. "Da etwa die Hälfte der Haushalte in Bayern Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat, sind die Voraussetzungen für eine gute Mischung aller Nutzer sehr gut", so die für das Bauvorhaben zuständige Projektmanagerin Verena Huber.

Für Bewohner attraktiv ist die Lage nur etwa einen Kilometer entfernt vom Marktplatz im Stadtzentrum. Nur wenig mehr als einen Kilometer sind es daher zu den Einkaufsmöglichkeiten mit Supermarkt, Discounter und Drogeriemarkt sowie dem Bahnhof Schwandorf. Dank des dortigen Verkehrsknotenpunktes und der guten Anbindung etwa nach Regensburg und Nürnberg ist Schwandorf auch für Pendler ein attraktiver Standort. Nach München gibt es ebenfalls eine direkte Verbindung über die Regionalbahn ALX. Zur hohen Lebensqualität in der Ettmannsdorfer Straße trägt auch bei, dass die Sportanlagen örtlicher Fußball-, Tennis- und Sportangel-Vereine jeweils nur wenige Minuten entfernt sind. Den Stadtpark als Naherholungs-Angebot erreicht man schnell zu Fuß, bei einem Weg über den Fluss Naab.

Muttergesellschaft des Immobilienentwickler GBI Wohnungsbau ist die gemeinnützige Moses Mendelssohn Stiftung, welche die europäisch-jüdische Verständigung durch Veranstaltungen und Projekte fördert. "Ein Grundgedanke der Stiftung ist, durch Investments für den Stiftungszweck gleichzeitig etwas Sinnvolles und Nachhaltiges für die Allgemeinheit zu tun", erläutert Markus Beugel, Aufsichtsratsvorsitzender der in Erlangen ansässigen GBI Holding AG: "Die Schaffung günstigen Wohnraums passt dafür in der derzeitigen Situation ideal. Wir sind froh, dass die Ausgestaltung der bayerischen Förderung eine solche Kooperation möglich macht". Die besonderen Vorteile für die künftigen Bewohner sind über 25 Jahre garantiert, nicht nur bei der günstigeren Miete. Auch Aufteilungen und Kündigungen wegen eigenem Bedarf oder Nutzungsänderungen sind unmöglich.

