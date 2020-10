DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet ein bis 13:00 Uhr verkürzter Handel wegen Allerheiligen am 31.10. statt.

TAGESTHEMA

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland im Rekordtempo aus. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag, wie die Tagesschau am Freitagmorgen berichtet. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 18.681 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Donnerstag waren es noch 16.774. Seit Ausbruch der Seuche wurden damit insgesamt 499.694 Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 77 auf insgesamt 10.349.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich

07:10 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q, Bilbao

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul

07:40 DE/RIB Software SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart

07:40 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q, Heidelberg

08:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate, Ingolstadt

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA,

ausführliches Ergebnis 3Q, Madrid

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar

08:05 FR/Total SE, Ergebnis 3Q, Courbevoie

08:55 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate der Marke Volkswagen, Wolfsburg

11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore

12:35 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving

13:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +15,0% gg Vq 2. Quartal: -13,8% gg Vq 07:30 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/ 0,0% gg Vj -DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 10:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +6,8% gg Vq 2. Quartal: -9,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -5,7% gg Vj 2. Quartal: -11,3% gg Vj -EU 11:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +9,4% gg Vq/ -7,0% gg Vj 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,7% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,2% zuvor: 8,1% -IT 11:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-0,6% gg Vj 12:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +10,6% gg Vq/-10,2% gg Vj 2. Quartal: -13,0% gg Vq/-18,0% gg Vj -US 13:30 Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 2. Quartal: +0,5% gg Vq 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 57,9 zuvor: 62,4 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 81,2 1. Umfrage: 81,2 zuvor: 80,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.359,00 -1,92 S&P-500-Indikation 3.241,75 -1,10 Nasdaq-100-Indikation 11.074,00 -1,41 Nikkei-225 22.977,13 -1,52 Schanghai-Composite 3.232,70 -1,22 +/- Ticks Bund -Future 176,30 9 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 11.598,07 0,32 DAX-Future 11.589,50 0,63 XDAX 11.603,47 0,64 MDAX 25.801,82 -0,32 TecDAX 2.835,10 0,20 EuroStoxx50 2.960,03 -0,12 Stoxx50 2.702,39 -0,10 Dow-Jones 26.659,11 0,52 S&P-500-Index 3.310,11 1,19 Nasdaq-Comp. 11.185,59 1,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,18 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer zurückhaltenden Entwicklung an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Dies dürfte nun bis zur US-Wahl anhalten, deren Ergebnisse erst ab Mittwochmorgen zu erwarten sind. Im DAX sei man froh über die Bodenbildungsversuche über dem 11.500er-Bereich. Darüber hinaus konzentriere man sich auf die Berichtssaison, größere Kursbewegungen werden daher nur in Einzelwerten erwartet. Im Fokus stehen nun die BIP-Daten zum dritten Quartal: Bereits am Vortag hatten die USA überrascht mit einer sensationellen Erholung von annualisiert über 33 Prozent. So kurz vor der US-Wahl könnte dies als Wahlkampfhilfe für US-Präsident Donald Trump wirken, der immer auf seine Wirtschaftskompetenz hinweise. Am Freitag stehen nun Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Ländern Europas an. Die starken Quartalszahlen von US-Techwerten wie Apple, Alphabet, Amazon und Facebook seien indes nett, aber kaum relevant für Europas Börsen, da es hier zuwenige direkte Vergleichsunternehmen gebe. Allerdings dürfte der US-Markt am Nachmittag positiv darauf reagieren, was Europa indirekt stützen dürfte.

Rückblick: Den stützenden Impuls lieferte die EZB. Zunächst hatte sie, wie erwartet, die Leitzinsen als auch die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance bestätigt. Mit der Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Wirtschaft schneller als erwartet an Schwung verliere, kamen zunächst Verkäufe an die Börse. Doch in der Folge machte Lagarde klar, dass die EZB für weitere Stimuli bereit sei, was zu einer Erholung führte. Die angekündigten Lockdowns in Deutschland und Frankreich sowie die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft belasteten dagegen unverändert das Sentiment Leicht unter den Erwartungen lagen die Geschäftszahlen der Credit Suisse (minus 5,6 Prozent). Der operative Gewinn brach wegen hoher Rückstellungen im dritten Quartal ein. Nokia brachen um 18,5 Prozent ein. Das Unternehmen senkte die erst Ende Juli angehobene Prognose wieder. Sehr gut kamen Geschäftszahlen und vor allem Aussagen zur Dividendenpolitik bei Royal Dutch Shell an. Die Aktie legte um 4,1 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Volkswagen hat im dritten Quartal dank einer spürbaren Erholung der Automärkte im September und guten SUV-Verkäufen wieder einen Milliardengewinn erzielt. Laut NordLB überzeugt Volkswagen damit nach dem katastrophalen zweiten Quartal wieder. VW stiegen 1,1 Prozent. Deutsche Börse gaben dagegen um 0,5 Prozent nach. Die Drittquartalszahlen sind wie erwartet schwächer ausgefallen. Stören dürfte die Anleger der Ausblick. Positiv überraschte bei Wacker Chemie (plus 4,4 Prozent) der Umsatz- und Gewinnanstieg gegenüber dem Vorquartal. Aixtron brachen um 12,5 Prozent ein. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 64,1 Millionen Euro etwa 10 Prozent unter den Erwartungen. Nemetschek gewannen dagegen 11,6 Prozent. "Die Zahlen sind gut, und den Ausblick hat das Unternehmen angehoben", sagte ein Börsianer. Die Fashionette AG erwischte ein schwaches Börsendebüt. Der Kurs fiel auf 27,75 Euro und lag damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 31 Euro. Die Online-Plattform für Mode-Accessoires erlöste aus der Kapitalerhöhung brutto rund 37 Millionen Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel sei unauffällig und unspektakulär verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

