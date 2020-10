Continental-Chef Elmar Degenhart nimmt nach mehr als elf Jahren an der Spitze des Autozulieferers den Hut. Der 61-Jährige lege sein Amt Ende November "aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge" nieder, teilte Conti am Donnerstagabend in Hannover überraschend mit.

