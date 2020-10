Der Handelstag beginnt tiefrot. Nachdem am gestrigen Abend die wichtigsten Technologieunternehmen an der Wall Street berichtet haben und die Anleger nicht begeistern konnten, liegen die wichtigsten Futures heute früh im asiatischen Handel stark im Minus. Angeführt wird die Riege vom Nasdaq-Future, der mehr als -2,5 % im Minus liegt, bei weniger als 11.060 Punkten. Auch der S&P 500 Future wird mehr als -2,1 % tiefer gepreist und liegt unter 3.235 Punkten. Der DAX-Future verliert ebenfalls stark und und sinkt um mehr als -1,7 % auf weniger als 11.380 Punkte.Die Verkäufe sind auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA zu sehen. Am kommenden Dienstag ist der letzte Tag, an dem Stimmen für den neuen Präsidenten und viele Senatssitze abgegeben werden können. Die Wall Street hofft, dass noch in der Nacht auf den 4. November ein Gewinner feststeht, aber aufgrund der Rekordbeteiligung der Wähler und einem starken Anstieg der Briefwahlen wird es mehrere Tage dauern, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Diese Unsicherheit sorgt für ein steigendes Niveau von Absicherungen in den Portfolios, was die Kurse drückt.

