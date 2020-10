The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.10.2020Aktien1 SE0000549412 Kungsleden AB2 ES0105513008 Soltec Power Holdings S.A.3 FR0004197747 Theradiag S.A.4 BMG3728V1090 Gan Ltd.5 US43114K2078 HighPoint Resources Corp.6 US47738D3098 Jianpu Technology Inc.7 VGG4645C2085 Hudson Capital Inc.8 CA9107971090 United Battery Metals Corp.Anleihen1 USU1221JAB27 Cable One Inc.2 XS2251330184 International Bank for Reconstruction and Development3 DE000A283WZ3 ams AG4 US91282CAU53 America, United States of...5 US91282CAT80 America, United States of...6 US91282CAR25 America, United States of...7 DE0001053619 Bayern, Freistaat8 AT0000A2JSP7 Erste Group Bank AG9 DE0001789303 Sachsen, Freistaat10 US91282CAS08 America, United States of...11 DE000HLB2XY3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 USY5257YAJ65 Lenovo Group Ltd.13 XS2250197030 QNB Finance Ltd.