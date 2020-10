30.10..2020 - Die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) hatte es sich Anfang März so einfach vorgestellt: Verkauf seiner 60%-Beteiligung an der Tochtergesellschaft Voltabox AG - Teilverkauf bis zu einem Verkauf der gesamten Beteiligung, alles möglich. Soll Geld freisetzen für das automobile Kerngeschäft. Dann machte Voltabox klar Schiff in seiner Bilanz - Riesenabschreiber, durchschlagend auf paragon, die - so geplant zukünftige Ex- Mutter.Während man mit dieser Trennung immer noch auf der Stelle zu treten scheint, ist operativ bei paragon einiges auf dem Weg der Besserung, wenn man das im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...