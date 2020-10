NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sylvia Barker begründete das etwas höhere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer zeitlichen Verschiebung des Bewertungshorizonts von Juni 2021 auf September 2021./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

