Der Zick-Zack Verlauf diese Woche geht bei der Amazon Aktie weiter. Nach einem leichten Plus am Donnerstag fiel die Aktie aber wieder nach US-Börsenschluss und Bekanntgabe der Ergebnisse zum dritten Geschäftsquartal. Und das obwohl Amazon die Analysten-Erwartungen übertraf. Weiterhin Profiteur der Corona-Krise! So konnte Amazon seinen Umsatz zum Vorjahresquartal (70 Mrd. US-Dollar) um 37 Prozent auf 96,1 Mrd. US-Dollar steigern. Analysten erwarteten hierbei einen Wert von 92,8 Mrd. US-Dollar. Das ...

