HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat ElringKlinger angesichts der Kooperation mit Plastic Omnium von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6 auf 12 Euro angehoben. Der Autozulieferer erreiche mit der Brennstoffzellen-Technologie das nächste Level, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt untermauere die führende Position in diesem Bereich. Der deutliche Bewertungsabschlag der Papiere gegenüber der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:21 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007856023