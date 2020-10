Das Thema "Erneuerbare Energien" ist nicht erst seit dem Green Deal der EU in aller Munde. Auch Joe Biden versucht damit im US-Wahlkampf zu punkten. Ein wesentlicher Bestandteil ist hierbei die Förderung von Windenergie, wodurch die Frage aufkommt, welche Unternehmen davon besonders profitieren könnten. In Deutschland fällt damit verbunden oft der Name Nordex (WKN: A0D655), weitaus interessanter ist jedoch ein europäischer Konkurrent. Europäischer Weltmarktführer Der dänische Konzern Vestas Wind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...