Der DAX kann auch noch zulegen. Gestern schloss der deutsche Leitindex leicht im Plus, nachdem die EZB neue Hilfen signalisiert hatte. In den USA richtete sich der Fokus vor allem auf die Zahlen diverser Börsenschwergewichte. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Apple, Twitter, Snap, Nio, Continental, SAP, Nemetschek und Aixtron. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.