=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Öffentliche Aufträge Wien/Budapest - Die europäische Technologiepartnerin für Baudienstleistungen STRABAG wird in Ungarn eine rd. 55 km lange Bahnstrecke modernisieren. Das Konsortium SR 2019, an dem die ungarische STRABAG Rail Kft. 45,34 % hält, bearbeitet den EUR 132 Mio.-Auftrag der NIF - die Infrastrukturgesellschaft Ungarns - seit Oktober dieses Jahres. Bis Ende 2022 soll der 55 km lange, einspurige Abschnitt zwischen Püspökladány und Biharkeresztes fertig sein. "Der Zustand dieses Streckenabschnitts hat sich in den letzten Jahren stark verschlechtert, auf vielen Teilschrecken gelten für die aktuell eingesetzten Diesellokomotiven Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 40 und 80 km/h. Ziel ist es, den gesamten Abschnitt zu elektrifizieren und durchgängig eine Geschwindigkeit von 100 km/h wiederherzustellen", erklärt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Gleisarbeiten sowie barrierefreie Plattformen Um die Achslast auf 225 kN zu heben, wird der Unterbau auf weiten Teilen verstärkt und der Gleiskörper neu verlegt. Die gesamte Strecke wird mit einer neuen elektronischen Sicherhungsanlage ausgerüstet. Es sind auch Umbauarbeiten an den Bahnhöfen geplant, unter anderem sollen auf vier Bahnhöfen fünf barrierefreie Plattformen eingerichtet werden. Alle Stationen erhalten eine verbesserte Raumbeleuchtung und werden an das zentrale Verkehrsregelungssystem angeschlossen. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10602214/0/STRABAG_Rail_Ungarn_Okt12.pdf

October 30, 2020 03:59 ET (07:59 GMT)