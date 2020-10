DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI meldet 18.681 neue Coronavirus-Infektionen - TV

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland in Rekordtempo aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag, wie die Tagesschau berichtete. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 18.681 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Donnerstag waren es noch 16.774. Seit Ausbruch der Seuche wurden damit insgesamt 499.694 Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 77 auf insgesamt 10.349.

Merkel mahnt offene Grenzen in Europa an

Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen in Europa hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor erneuten Grenzschließungen gewarnt. Gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas sei es wichtig, dass die Grenzen offen blieben, erklärte sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert während einer Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs. Nötig sei, "dass es einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf gibt und dass wir gemeinsam die Pandemie bekämpfen".

Weil: Bei mangelndem Erfolg der Corona-Regeln braucht es Verschärfungen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die neuen Corona-Einschränkungen verteidigt und für den Fall, dass sie nicht den gewünschten Erfolg bringen, weitere Maßnahmen angekündigt. "Wenn wir es jetzt nicht schaffen, das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen, landen wir bei ganz anderen Infektionszahlen und letztlich auch bei einer ganz anderen Gefahr für unsere freie Lebensführung. Das ist gerade vorbeugender Brandschutz, um den wir uns bemühen", sagte Weil der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Umsätze des deutschen Einzelhandels enttäuschen im September

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September stärker gefallen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,8 Prozent prognostiziert. Für August wurde der monatliche Anstieg um 1,8 Prozent bestätigt.

Frankreichs BIP-Erholung übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

Die französische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal von dem Einbruch in Rekordhöhe erholt, der im Vorquartal wegen der Pandemie verzeichnet worden war. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs im dritten Quartal um 18,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Insee in einer ersten Schätzung meldete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 15,0 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um revidiert 13,7 (zuvor: 13,8) Prozent gefallen.

Österreichs BIP steigt im dritten Quartal um 11,1 Prozent

Österreichs Wirtschaft hat sich im dritten Quartal von dem coronabedingten Einbruch im zweiten Quartal erholt. Nach Mitteilung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) stieg das Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 11,1 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal um 12,1 Prozent gesunken war. Es lag um 5,3 (zweites Quartal: 14,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals.

Erstmals mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde zum ersten Mal die Schwelle von 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gebrochen.

Trump und Biden liefern sich in Schlüsselstaat Florida Wahlkampf-Duell

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden von den oppositionellen Demokraten im umkämpften Schlüsselstaat Florida ein Wahlkampf-Duell geliefert. Während Trump in der Stadt Tampa im Westen des Bundesstaats ein baldiges Ende der Corona-Pandemie beschwor, warf Biden dem Präsidenten bei einem Auftritt in Broward County erneut einen verantwortungslosen Umgang mit der Krise vor.

Walmart räumt wegen Unruhen im Land Waffensortiment aus den Regalen

Der US-Handelsriese Walmart hat angekündigt, in den USA sein Waffen- und Munitionssortiment aus den Verkaufsregalen zu entfernen. Die Artikel sollen vorübergehend nur noch auf Anfrage an die Kunden verkauft werden, teilte das Unternehmen mit. Im Osten der USA war es zuletzt nach tödlichen Polizeischüssen auf einen Afroamerikaner zu Unruhen gekommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Sep -5,1% gg Vm; -1,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep PROGNOSE +0,2% gg Vm; +0,7% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug rev +2,2% (vorl: +2,3%) gg Vm

GB/Nationwide Hauspreisindex Okt +0,8% gg Vm; +5,8% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Okt -0,5% (PROG: -0,5%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt -0,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt -0,4% gg Vm

Südkorea Index Frühindikatoren Sep 101,3 (Aug: 100,9)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.