Netflix hat am Donnerstag angekündigt, die Preise für seinen Streamingdienst in den USA erneut zu erhöhen. Je nach Abo-Modell müssen Nutzer künftig ein bis zwei Dollar mehr bezahlen. Bei den Anlegern kommt das gut an: Die Aktie ist daraufhin um über fünf Prozent nach oben geschossen. Betroffen von der Preiserhöhung sind zunächst die Standard- und Premium-Abonnements in den USA. Der Standard-Account, bei dem Nutzer in Full-HD und auf zwei Geräten gleichzeitig streamen können, kostet künftig 13,99 ...

