30. Oktober 2020. "The Voice of Germany" gibt am Donnerstag den Tonan und erreicht einen Staffelbestwert: Mit sehr guten 20,4 ProzentMarktanteil (14-49 Jahre) dominiert die siebte Folge von Staffel 10auf ProSieben die Prime Time. Insgesamt verfolgen 7,22 MillionenZuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) die siebte Blind Audition derJubiläumsstaffel.ProSieben ist mit hervorragenden 13,3 Prozent mit weitem VorsprungTagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag. Mit sehr guten Wertenpunkten auch "taff" (17,3 Prozent MA), "NEWSTIME" (15,3 Prozent MA)"Galileo" (14,3 Prozent MA) und die beiden "ProSieben Spezials" (15,5Prozent MA um 17 Uhr und 12,8 Prozent MA um 19 Uhr). Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar."The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020 Hashtag zur Show: TVOGBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 30.10.2020 (vorläufig gewichtet: 29.10.2020)