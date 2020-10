Berlin (ots) - Die Berliner Digitalagentur Turbine Kreuzberg (http://www.turbinekreuzberg.com) startet ein gemeinsames Plattform-Projekt mit der Hornbach Baumarkt AG. Dabei stellt Turbine Kreuzberg seine technologische Expertise in den Dienst der Baumarktkette und unterstützt beim Ausbau der digitalen Vertriebsinfrastruktur auf Basis von Spryker Commerce OS.Hornbach wählt Spryker Platinum Solutions Partner mit größter ExpertiseEntscheidend für die Vergabe des Auftrags war der große Erfahrungsschatz auf Agenturseite. Turbine Kreuzberg ist darauf spezialisiert, digitale Plattformen mit transaktionalen Geschäftsmodellen technologisch umzusetzen. Dafür nutzt die Digitalagentur unter anderem Spryker, für dessen Implementierung sie über breite Kompetenzen verfügt: Turbine Kreuzberg beschäftigt 21 für Spryker zertifizierte Entwickler:innen und greift auf sechs inhouse Spryker-Teams zurück.Das gemeinsame Projekt mit Hornbach ist das zwölfte Plattform-Projekt auf Spryker-Basis, dass die Agentur innerhalb der vergangenen fünf Jahre umsetzt."Die enorme Erfahrung von Turbine Kreuzberg bei der Umsetzung und Entwicklung von Commerce-Plattformen mit Spryker hat uns bei der Wahl des Projektpartners überzeugt. Die Agentur ist für uns genau die richtige Partnerin, um unsere digitalen Angebote dynamisch auszubauen", sagt Dr. Tobias Deutschmann, Enterprise Architect, Hornbach Baumarkt AG."Wir sind begeistert, dass sich Hornbach als einer der stärksten Player am momentan boomenden DIY-Markt für uns entschieden hat. Wir treffen auf ein anspruchsvolles Projekt mit den besten Voraussetzungen: ein hohes Ambitionslevel, eine zukunftsweisende Vision und eine breit ausdifferenzierte technologische Landschaft, die wir gemeinsam weiterentwickeln", sagt Christopher Möhle, CEO von Turbine Kreuzberg und verantwortlich für das Plattform-Geschäft der Agentur.Über Turbine KreuzbergTurbine Kreuzberg GmbH ist eine Digitalagentur mit hoher Technologie-Expertise. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, transaktionale Geschäftsmodelle technologisch umzusetzen. Dafür entwickelt Turbine Kreuzberg technologische Strategien und implementiert digitale Plattformen, Marktplätze und individuelle Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Leipzig und Faro (Portugal). Weitere Informationen unter http://www.turbinekreuzberg.com (http://www.turbinekreuzberg.com/).Pressekontakt:PIABO PR GmbHturbinekreuzberg@piabo.netOriginal-Content von: Turbine Kreuzberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149795/4748965