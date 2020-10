Bei unserem Reporter ist die Corona-Warn-App auf rot gesprungen. Was passiert als nächstes? Ein Erfahrungsbericht. Als es endlich soweit ist und der Arzt mich ins Behandlungszimmer ruft, habe ich mein iPhone mit der geöffneten Corona-Warn-App natürlich schon in der Hand. "Ich bin hier, weil die Corona-App rot ist und mir vier Risikobegegnungen anzeigt", sage ich. "Oh, die Corona App!", staunt der Arzt. "Davon habe ich schon gehört! Darf ich mal sehen, wie die aussieht?" Ich bin sein erster App-Patient. 15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...