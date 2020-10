DJ MÄRKTE ASIEN/Schwach - Verluste im Spätgeschäft deutlich ausgeweitet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer Stimmungseintrübung im Späthandel haben die Börsen in Ostasien am Freitag, zugleich dem letzten Handelstag des Monats, deutlich im Minus geschlossen. Die Erholung an der Wall Street vom Vorabend war zuvor bereits weitgehend ignoriert worden, ehe es dann mit den Indizes noch deutlicher nach unten ging. Händler führten die altbekannten Gründe wie die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Unsicherheit um die US-Präsidentschaftswahl dafür an, dass die Anleger vor dem Wochenende in den Verkaufsmodus wechselten.

Davor hatte bereits der erneute Verzicht auf einen Ausblick des Technologieriesen Apple, dessen Geschäftsentwicklung von Marktteilnehmern als eine Art Konjunkturindikator gesehen wird, die Stimmung etwas getrübt.

Die Apple-Aktie hatte darauf nachbörslich trotz starker Quartalszahlen um über 4 Prozent nachgegeben. Der Kurs des großen Apple-Konkurrenten Samsung Electronics gab um 2,6 Prozent nach. Für Bewegung bei Einzelaktien sorgten ansonsten insbesondere Quartalsberichte.

In Sydney ging der S&P-ASX-200, der anfangs noch etwas deutlicher zugelegt hatte, 0,6 Prozent leichter aus dem Tag. Die chinesischen Börsen, die lange knapp im Minus gelegen hatten, verloren bis zu knapp 2 Prozent. In Seoul kam der Index mit 2,6 Prozent am stärksten zurück- In Tokio büßte der Nikkei-Index ebenfalls nach einem Schwächeanfall im Schlussgeschäft 1,5 Prozent ein auf 22.977 Punkte. Dass die japanische Industrieproduktion im September stärker gestiegen ist als erwartet, stützte nicht. Die Daten gelten als volatil und sind zudem deutlich zurückgerichtet.

Kurssprung bei Advantest - Übernahmefantasie in Sydney

Nach dem Quartalsausweis verloren Takeda Pharmaceutical 5,9 Prozent. Das Unternehmen berichtete im Jahresvergleich für sein zweites Quartal einen Nettoverlust von 94 Prozent. Bei Kyocera waren es im ersten Halbjahr 42 Prozent, der Kurs sackte um 9,9 Prozent ab. Anders bei Advantest, einem Hersteller von Chip-Test-Ausstattung. Hier ging es nach einer Anhebung des Ausblicks um 9,2 Prozent nach oben.

Jeweils nach Vorlage der Geschäftszahlen während des Handelsverlaufs gingen Astellas Pharma 1,8 Prozent und Mitsui & Co 6,2 Prozent schwächer aus dem Tag.

AMP schlossen dagegen knapp 20 Prozent höher. Für den Sprung bei der Aktie des australischen Finanzdienstleisters sorgte ein Übernahmeangebot des US-Unternehmens Ares Management. Fortescue profitierten weiter vom gut ausgefallenen Quartalsbericht und verteuerten sich um 4,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.927,60 -0,55% -11,32% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.977,13 -1,52% -1,37% 07:00 Kospi (Seoul) 2.267,15 -2,63% +3,16% 07:00 Schanghai-Comp. 3.224,53 -1,47% +5,72% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.070,84 -2,10% -12,71% 09:00 Taiex (Taiwan) 12.546,34 -0,92% +4,58% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.423,00 -1,13% -23,96% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.466,01 -1,95% -5,89% 10:00 BSE (Mumbai) 39.381,38 -0,93% -4,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:40 % YTD EUR/USD 1,1682 +0,1% 1,1670 1,1754 +4,2% EUR/JPY 121,95 -0,1% 122,09 122,59 +0,0% EUR/GBP 0,9037 +0,1% 0,9027 0,9036 +6,8% GBP/USD 1,2926 -0,0% 1,2928 1,3010 -2,5% USD/JPY 104,39 -0,2% 104,62 104,30 -4,0% USD/KRW 1135,46 +0,4% 1130,70 1132,67 -1,7% USD/CNY 6,6982 -0,2% 6,7150 6,7070 -3,8% USD/CNH 6,6988 -0,2% 6,7099 6,7050 -3,8% USD/HKD 7,7528 +0,0% 7,7520 7,7518 -0,5% AUD/USD 0,7028 -0,0% 0,7029 0,7067 +0,3% NZD/USD 0,6620 -0,1% 0,6627 0,6655 -1,7% Bitcoin BTC/USD 13.256,00 -1,1% 13.406,50 13.226,00 +83,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,75 36,17 -1,2% -0,42 -36,7% Brent/ICE 37,12 37,65 -1,4% -0,53 -39,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,50 1.866,87 +0,3% +5,63 +23,4% Silber (Spot) 23,29 23,26 +0,1% +0,03 +30,5% Platin (Spot) 851,40 850,95 +0,1% +0,45 -11,8% Kupfer-Future 3,04 3,06 -0,4% -0,01 +7,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.