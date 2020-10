DJ Kampf dem Anwalts-Exodus: Werbetherapie hilft gerade kleinen Kanzleien, in der Krise zu überleben - Werbetherapeut holt durch digitale Marketing- und PR-Strategien Anwälte aus der Corona-Schockstarre

Wien/Berlin/Zürich (pts010/30.10.2020/09:05) - Corona hat den Alltag aller Menschen auf den Kopf gestellt. Diejenigen, die am stärksten davon betroffen wurden, sind vor allem Unternehmer und Selbstständige. Kunden bleiben aus, die Einnahmen gehen zurück und hinterlassen bei jedem Verunsicherung. Genau das Gegenteil würde man während Corona von Rechtsanwaltskanzleien annehmen. Partnerschaftsprobleme im Lockdown bringen mehr Scheidungen oder die chaotischen geschäftlichen Zustände bringen mehr Wirtschaftsklagen. Falsch! Die Erfahrung zeigt, derzeit profitieren nur die Big Player der Anwaltskanzleien von der Krise. Kleine Kanzleien und Einzelkämpfer ringen derzeit um jeden Klienten, weil sich die Paare und auch die Unternehmen in Zeiten von Unsicherheit scheinbar "zusammenraufen" als zum Anwalt zu gehen. Was also können Anwälte tun, um ihre Kanzlei vor dem Untergang zu bewahren? Werbetherapeut Alois Gmeiner ist Spezialist für Freiberufler-Marketing, setzt auf digitale Tools in der Kommunikation und auf Kreativität. https:// www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei

Auch Anwälte müssen in Marketing und PR investieren

Fakt ist, die Werberichtlinien für Kanzleien wurden bereits seit längerer Zeit gelockert. Aber noch immer ist das nicht bei den Rechtsanwälten angekommen, oder sie wissen nicht, wie man für eine rechtliche Dienstleistung wirbt. "Nichts ist schlimmer als Stillstand - wirtschaftlich und psychisch. Wer nicht auf sich aufmerksam macht und seine Expertise an den Mann bringt, bekommt letztendlich auch keine neuen Klienten. Und Anwälte sollen endlich aufhören zu glauben, es reichen heute noch hübsche Messing-Schilder vor der Tür und kleine Kanzlei-Broschüren. Quatsch! Anwälte sind gut beraten, wenn sie auch massiv und kreativ für ihre Leistungen werben", so Alois Gmeiner, der auch bereits einige Fachbücher zum Thema Anwaltswerbung, PR und Kanzleimarketing verfasst hat. "Werbetherapie funktioniert, denn man erhält dadurch Präsenz und Findbarkeit im Internet, und durch das Mehr an Traffic auf der Homepage auch mehr neue Kunden und mehr Umsatz."

Mut zu neuen Ideen in der Öffentlichkeitsarbeit - das ist der Schlüssel zu erfolgreichem Kanzlei-Marketing

Die immer größer werdende Bedeutung des Internets bewirkt, dass dieser Bereich konsequent für Werbung genutzt werden muss - und das langfristig. Eine Krise, wie man sie jetzt mit Corona erlebt, wird leider nicht von heute auf morgen verschwinden. Um nicht unterzugehen, braucht es deshalb frische Ideen. Der Werbetherapeut hilft hierbei und sagt: "Hier muss oft ein massiver kreativer Input von außen kommen." Dank über 20 Jahren Erfahrung weiß er, wie Kanzleien auf sich aufmerksam machen können. Er unterstützt Anwälte deswegen gezielt auch durch Coaching und Brainstorming direkt in der Kanzlei.

Wie genau Werbetherapie funktioniert und welche Tipps Alois Gmeiner generell mit auf den Weg geben kann, beantwortet ein Klick auf folgende Webseite: https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei

Oder es gibt eine direkte Analyse der eigenen Öffentlichkeitsarbeit durch den Online-Marketing-Check: https:// www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

